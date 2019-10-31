شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحات» عن «لقطة النقاز»: «كانت حلوة.. وبعملها من أيام الناشئين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم النادي الأهلي حسين الشحات عن لقطة مراوغته لظهير الزمالك الأيمن حمدي النقاز، أثناء مباراة السوبر المصري، والتي حازت على اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق «الشحات» على اللقطة قائلًا، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «سهرة» عبر القناة الرسمية للأهلي: «دائمًا بعملها من أيام الناشئين المشكلة محمود علاء قفل قدامي الزاوية البعيدة كنت عايز أحطها في البعيدة».
وأضاف عن صعوبتها مع طول «النقاز»: «مبتبقاش متوقع، المدافع بيلعب على التوقع، إن حسين ممكن يزق كدة، إن حسين ممكن يطلع بها لبرة، كسبانين واحد صفر، والنقاز طبعًا لعيب كبير ونجم كبير ومحدش يقدر يختلف على كدة.. (الترقيصة) لأن هو مكنش متوقع، هو خلاص بيجري ورايا إن أنا هجري على برة، هو متوقع إن أنا هجري على برة».
وأكد «الشحات» أن «التشميسة» فتحت الباب لإحراز الهدف الثاني الذي سجله بنفسه، فيما وصفها قائلًا: «كانت حلوة بصراحة».
ونجح «الشحات» في إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة السوبر المصري، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين على الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشحات» عن «لقطة النقاز»: «كانت حلوة.. وبعملها من أيام الناشئين» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.