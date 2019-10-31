شكرا لقرائتكم خبر عن «متولي» و«نيدفيد» يستكملان برنامجهما التأهيلي في معسكر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد ضمن بعثة النادي الأهلي التي توجهت إلى الإمارات، صباح اليوم، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمرحلة القادمة عقب فترة توقف الدوري.
ومن المقرر أن يستكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي خلال المعسكر، إذ يشارك «متولي» في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل «نيدفيد» برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته بعدما أصبح قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، حسب الموقع الرسمي للنادي.
يذكر أن بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات، صباح اليوم، للدخول في معسكر مغلق بمدينة دبي يستمر لمدة أسبوع.
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