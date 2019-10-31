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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيكيه يكشف عن عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
أكد "جيرارد بيكيه " مدافع البلوغرانا تصريحات لوسائل الاعلام الاسبانية ، عن امكانية عودة نيمار الي البرسا مجددا
وقال بيكيه ؛كل شيء ممكن حدوثه في عالم كرة القدم، كما أخبرناه عند إنتقاله لباريس بأنه ذاهب لسجن من ذهب ، ولكن في جميع الأحوال الباب مفتوح لعودته .
وفجر "بيكيه" خبر سار لجمهور البلوغرانا حيث قال ؛ طلبنا من رئيس النادي "بورتوميو تأجيل رواتبنا لفترة وطلبنا منه عودة نيمار لكي لا نعاقب بقانون اللعب النظيف واري ان نيمار سيعود قريبا الي البرسا واللاعب يريد ذلك ونحن نريد ذلك .
واجاب بيكيه عند سؤاله هل ستكون رئيس لبرشلونة ؟ رد قائلا؛ انا لا اري نفسي رئيسا لبرشلونة لا الآن ولا في المستقبل ، احاول ان استمتع بوقتي قبل الاعتزال وبعد الاعتزال لدي مشاريع سأقوم بالاهتمام بها .
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