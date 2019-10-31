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أوساسونا يسعي لاستمرار النتائج الإيجابية أمام مايوركا في الدوري 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

يستعد نادي أوساسونا لمواجهة نظيره نادي مايوركا في مباراة تجمعهما علي ملعب "إيبيروستار"، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الممتاز.

ويحاول أوساسونا في إستمرار النتائج الإيجابية في الدوري وتحقيق الإنتصار على مايوركا، للأنتقال إلى مركز متقدم في الليجا.

ومن المتوقع أن يبدأ أوساسونا تشكيلة مكون من:-

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حراسة المرمي:روبين مارتينيز.

خط الدفاع:فيدال ميراليس-ديفيد غارسيا- أريدين هيرنانديز- بيرفيس.

خط الوسط:روبين غارسيا- فران ميريدا -سانخورخ-روبرتو توريس.

خط الهجوم:خوان افيلا- براندون توماس.

ويحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 14 نقاط بينما يحتل مايوركا المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

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