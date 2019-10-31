- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يشيد بريال مدريد بعد الفوز الساحق على ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
تقدم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالتهنئة لفريقه عقب الفوز الكاسح على ليجانيس 5 /صفر مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال زيدان "لا اعتقد أنها أفضل مباراة في الموسم، لكنها مهمة".
وأضاف "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين ، سعيد بالنتيجة ، تسجيل خمسة أهداف دون أن تهتز شباكك نتيجة مميزة، وعلينا أن نشعر بالرضا عما حققناه خلال هذه المباراة".
وأوضح "ربما نحن لم نحرز خمسة أهداف منذ فترة طويلة لهذا اعتبر البعض أنها أفضل مباراة لنا هذا العام، لكن بالنسبة لي هي ليست كذلك".
ولدى سؤاله بشأن فلسفته في الدفع بلاعبين صغار السن، قال المدرب الفرنسي "كل عضو في الفريق له دور محدد، هذا ليس من أجل المستقبل بل من أجل الحاضر".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يشيد بريال مدريد بعد الفوز الساحق على ليجانيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.