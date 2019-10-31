نجم ليفربول الشاب يدخل التاريخ بعد مباراة أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

دخل نجم ليفربول الإنجليزي الشاب "هارفي إيليوت" التاريخ بعد مشاركته أمام أرسنال يوم أمس الأربعاء في دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".



وأصبح إيليوت أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يشارك في مباراة رسمية بملعب أنفيلد رود.

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وشارك اللاعب في مباراة أمس بسن 16 عاماً و 209 يوماً.

وإنضم اليافع الإنجليزي لصفوف الفريق قادماً من نادي فولهام الإنجليزي في مطلع هذا الموسم، ولم يشترك مع الفريق الأول سوى في لقاءات الكأس.

وكان ليفربول قد أطاح بأرسنال يوم أمس بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 5-5 في الوقت الأصلي.