لاعبو برشلونة عرضوا جدولة مستحقاتهم من أجل عودة نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

كشف جيرار بيكي مدافع برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن أن ناديه كان حريصا على استعادة نيمار من باريس سان جيرمان لدرجة قبول اللاعبين لتأخير رواتبهم من أجل تحمل النادي نفقات التعاقد مع المهاجم البرازيلي.



وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (248 مليون دولار).

وفشل الناديان في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات مطلع سبتمبر أيلول الماضي.

وتقيد النادي القطالوني، الذي تعاقد بالفعل مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو وفرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو، في سعيه لاستعادة نيمار بقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

Advertisements

وتُلزم هذه القواعد، التي وضُعت لمنع الأندية الغنية من سحق منافسيها، الأندية بالشفافية بشأن الايرادات والتوازن بينها وبين النفقات. وتشمل أيضا الحد من الخسائر التي قد تتكبدها الأندية.

وقال بيكي لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية اليوم "أبلغنا (رئيس النادي جوسيب ماريا) بارتوميو بأنه لو كان ضروريا يمكنه تأخير مستحقاتنا المقررة في العقود للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف والتعاقد مع نيمار.

"كنا على استعداد لتعديل عقودنا. لن نساهم بالأموال لكن حاولنا تسهيل الأمور عبر تأجيل دفع بعض مستحقاتنا للعام الثاني أو الثالث بدلا من العام الأول".

وابتعد المهاجم البرازيلي عن بداية الموسم بينما كان ينتظر انتهاء أزمة انتقاله لكنه عاد إلى سان جيرمان في سبتمبر أيلول الماضي وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري الفرنسي.

ويعاني نيمار حاليا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل.