شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق «WWE» على موعد مع بث مباشر لعرض «كراون جول».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

سيتمكن عشاق «WWE» في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مشاهدة عرض «كراون جول 2019» على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً حسب التوقيت المحلي على قنوات: روتانا الخليجية، إم بي سي أكشن، إم بي سي الفارسية، إم بي سي مصر، وإم بي سي العراق.

وصرح نجم «WWE» بوبي لاشلي بهذه المناسبة قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في الرياض وندعو جميع مشجعي وعشاق WWE إلى متابعة ومشاهدة هذه الأمسية المدهشة ببث حي ومباشر من قلب الحدث».

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فيما علّق المصارع السعودي منصور، أول نجم «WWE» من المملكة العربية السعودية بقوله: «لتتأكد جميع الجماهير التي لن تتمكن من حضور عرض كراون جول من أرض ستاد الملك فهد الدولي من أجل مساندتي وتشجيعي في نزالي مع سيزارو، بأني أشعر بدعم الجميع في المملكة العربية السعودية سواء كانوا على أرض الحدث أو من وراء شاشات التلفاز».

وسيقوم نجم «WWE» المكسيكي راي ميستيريو بمساندة كين فالسكيز، بطل العالم مرتين للألعاب القتالية المختلطة بالوزن الثقيل في نزاله مع بطل «WWE» العالمي بروك ليسنر باعتبار هذه هي المشاركة الأولى لـ«كين فالسكيز» في منافسات «WWE».

وسيحظى المشجعون والجماهير في المملكة العربية السعودية بحصة كبيرة من المرح والترفيه، سواء كانوا حاضرين لعرض «كراون جول» أو حتى أثناء مشاهدتهم للعرض على الهواء مباشرة، إذ ستكون ليلة مميزة جداً وحماسية لأبعد الحدود ولن ينساها الجمهور السعودي أبداً.