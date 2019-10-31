شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل خالد سمان.. أحد صناع حكام كرة القدم السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

توفي عضو للجنة حكم كرة القدم السابق خالد سمان أمس (الأربعاء) في سورية نتيجة أزمة قلبية، إذ يعد سمان من أبرز العاملين في للجان الحكام، وكانت له بصمة كبيرة على كثير من الحكام السعوديين، منهم محمد الشريف ومحمد فودة وعمر المهنا وعبدالله الناصر وعبدالرحمن الزيد.

وعمل سمان فترة طويلة مع رئيس لجنة الحكام الأسبق عبدالرحمن الدهام، حيث عمل سكرتيراً للجنة الحكام، وموظفا في مكتب رعاية الشباب في المنطقة الوسطى.

وقال الحكم الدولي السابق محمد الشريف، رحم الله خالد سمان الذي ترك بصمة جيدة ورائعة على التحكيم والحكام السعوديين، وكان خير مساعد لرئيس اللجنة الأسبق عبدالرحمن الدهام، وكان خير صديق لنا وذا أخلاق فُضلى وكريمة.