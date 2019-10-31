شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لاستكمال الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى، صباح اليوم الخميس، تدريباته بشكل جماعى لأول مرة منذ الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع، حيث كان البدلاء والمصابون يتدربون منذ الاحد الماضى تحت قيادة أدهم السلحدار، فيما قاد مران الدراويش الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق، بعد عودته فجر اليوم برفقة معاونيه من صربيا بعد انتهاء أجازتهم .

وأجل اتحاد الكرة باقي مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتمكن الاسماعيلى من التغلب على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية" .