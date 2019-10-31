شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لاستكمال الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجل اتحاد الكرة باقي مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لاستكمال الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.