شكرا لقرائتكم محمد عواد فى الجيم استعداداً للانضمام لمنتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي محمد عواد حارس مرمى الزمالك، تدريبات خاصة في الجيم على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم الخميس، بعدما استأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسادس من أكتوبر يستمر لمدة أربعة أيام وكان عواد تعرض لإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة بطل السنغال قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك في التدريبات.

وينضم "عواد" للانضمام إلي المنتخب الوطني خلال الأسبوع القادم بعد نهاية معسكر فريقه في مدينة السادس من أكتوبر والمقرر إقامته لمدة 4 أيام علي أن ينضم بعد ذلك لاعبي الأبيض الدوليين لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.