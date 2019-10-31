شكرا لقرائتكم محمد عواد فى الجيم استعداداً للانضمام لمنتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسادس من أكتوبر يستمر لمدة أربعة أيام وكان عواد تعرض لإصابة بمزق في الرقبة خلال مباراة بطل السنغال قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك في التدريبات.
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