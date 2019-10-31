شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يعقد جمعية عمومية فى ديسمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت اللجنة الأولمبية قد تلقت شكوى من عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بسبب عدم بدء رئيس الاتحاد فى إجراءات الجمعية العمومية، وكذلك عدم عقد جلسات لمجلس الإدارة، ورغم أن اخر جلسة كانت أكتوبر الحالى، إلا أنه لم يتم التطرق لإجراءات العمومية .
الجدير بالذكر أن تنس الطاولة نظم بطولة مصر الدولية فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى، و شهدت ازمة بين أحد المدربين و ولى آمر، حيث تعدى المدرب على ولى الأمر، وقام الاتحاد برد اللاعب من البطولة .
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