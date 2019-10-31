شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تجتمع مع وزير الرياضة لوضع الرتوش الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تناقش اللجنة مع وزير الرياضة خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام، وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميًا.
الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، و المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ، فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .
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