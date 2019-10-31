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اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تجتمع مع وزير الرياضة لوضع الرتوش الأخيرة...

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جدة - عمرو شويل تجتمع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019، بمركز التعليم المدنى فى حضور وزير الرياضة يوم السبت المقبل، لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بتنظيم البطولة لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات .

 

كما تناقش اللجنة مع وزير الرياضة خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام، وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية أفريقيًا وعالميًا.

 

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، و المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ، فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .

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