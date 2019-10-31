شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه المصرى 12 نوفمبر بدلا من دجلة وديا.. وغياب دونجا عن المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، جدول مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، حيث قرر مواجهة المصرى البورسعيدى فى 12 نوفمبر المقبل بدلا من وادى دجلة.

وأصبحت مباريات الإسماعيلى الودية أمام الإنتاج الحربى يوم السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل، ثم يلتقى الفريق مع أف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 من نفس الشهر على ملعب إف سى مصر، قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر المذكور وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

وغاب محمود عبد العاطى دونجا عن مران فريقه صباح اليوم الخميس، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بمواصلة برنامجه التأهيلى بالقاهرة حتى يصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد 4 أيام مباشرة .