هل ينتقل طارق حامد إلى أهلى جدة فى يناير؟...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية سعودية أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى الأهلى السعودى والزمالك السابق يتمسك بضم طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

جروس يطلب التعاقد مع طارق حامد بسبب قدراته وخبراته



ونقلت تقارير صحفية فى الفترة الأخيرة أن كريستيان جروس أكد للإدارة أن الأهلى فى أمس الحاجة إلى طارق حامد صاحب الخبرات الكبيرة مع نادى الزمالك ومنتخب مصر، وكان طارق حامد أحد اللاعبين المفضلين للمدرب السويسرى أثناء فترة توليه تدريب نادى الزمالك فى الموسم الماضى، وطلب جروس من ادارة ناديه الحالى ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بسبب قدراته الدفاعية والبدنية الكبيرة بجانب خبراته.

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هل ينتقل طارق حامد إلى أهلى جدة؟



ورغم تلك التقارير إلا أن مصدر مقرب من طارق حامد كشف لـ"الخليج 365" إنه حتى اللحظة الجارية لم يتلق اللاعب عرضاً رسميًا من الأهلى السعودى وإن الأمر كانت عبارة عن مباحثات فى الصيف الماضى وتجددت فى الفترة الأخيرة عبر وسطاء ولكن دون وجود عرض رسمى حتى الآن.

وفى حالة تلقى عرض رسمى.. ما موقف طارق حامد؟



وكشف المصدر ذاته، إنه فى حالة تلقى طارق حامد لعرضاً رسميًا فى الفترة المقبلة لن يتخذ خطوة دون العودة إلى إدارة الزمالك خاصة أن مسألة رحيله فى يناير أمر صعب خلال الوقت الحالى بالقلعة البيضاء خاصة أن إدارة النادى الأبيض تبحث عن دعم خط الوسط بلاعب وسط مدافع لتوفير أكثر من بديل له ولفرجانى ساسى، وذلك بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الأبيض، لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى لقاء مصر المقاصة، الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليخضع اللاعب على إثر هذه الإصابة لعملية جراحية فى ألمانيا، لذا يحاول مسئولو الأبيض التفكير فى أكثر من لاعب لعرضه على الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، لإبداء رأيه فيه من أجل ضم أحدهما فى الميركاتو الشتوى المُقبل.