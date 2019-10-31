شكرا لقرائتكم المنتخب يضع كهربا "تحت الاختبار" ويهدده بالاستبعاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وضع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى تحت الاختبار خلال المعسكر المقبل، الذى ينطلق 5 نوفمبر المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وأبلغ مسئولو المنتخب محمود كهربا بأن استدعاءه للمعسكر المقبل، لمنحه فرصة استعادة مستواه، وطالبوه باستغلال الفرصة، خاصة أنه فى حالة عدم تقديم اللاعب ما يثبت أحقيته بتمثيل المنتخب سيتم استبعاده.

وأوضح مسئولو المنتخب أن كهربا حاليا "جعان كورة" ويحتاج لإثبات نفسه بعد رحيله عن الزمالك، وبحثه عن خطوة قادمة سواء داخل أو خارج مصر إذا سيكون استدعاؤه للمنتخب فى هذه المرحلة "نقطة تحول" بالنسبة للاعب.