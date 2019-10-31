شكرا لقرائتكم نهائي مبكر بين ثنائي دجلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم لسيدات الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجدد اللقاء بين ثنائي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش مع زميلتها نوران جوهر المصنفة الخامسة في تمام السابعة والربع مساء، في نهائي مبكر لبطولة كأس العالم لسيدات الاسكواش والتي تستصيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

سبق وتواجها رنيم الوليلي ونوران جوهر من قبل في 15 لقاء، فازت المصنفة الأولى 11 مرة فيما فازت نوران في 4 مناسبات وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت ثنائي دجلة قد انتهت بفوز نوران على حساب رنيم.

أما النصف الثاني من الدور نصف النهائي والذي يتواجه فيه نةر الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وحامل لقب بطولة العالم، والتي تلتقي مع هانيا الحمامي بكلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 عالميا، فقد تواجه الثنائي المصري في مباراتين سابقتين فازت بهما نور الشربيني.

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ونرصد مسيرة الرباعي المصري الذي هيمن على المربع الذهبي في نصف نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش في الانفوجراف التالي: