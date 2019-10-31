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500 ألف جنيه تنهي أزمة مستحقات مكي مع الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أنهى أحمد حسن مكي مهاجم سموحة الحالي والزمالك السابق، أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء بعد الحصول على 500 ألف جنيه من مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، للتنازل عن الشكوى التي قدمها اللاعب من قبل ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

 

وكان يحق لمكي الحصول على 800 ألف جنيه من قبل النادي الأبيض، ووافق اللاعب على التنازل عن 300 ألف جنيه والحصول على باقي المبلغ.

 

وتنازل مكي عن الشكوى التي تقدم بها من قبل ضد القلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بعدما أنهى كل الإجراءات مع مسؤولي النادي في وجود المحامية الخاصة به

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