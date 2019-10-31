شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه تنهي أزمة مستحقات مكي مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنازل مكي عن الشكوى التي تقدم بها من قبل ضد القلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بعدما أنهى كل الإجراءات مع مسؤولي النادي في وجود المحامية الخاصة به
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