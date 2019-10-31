شكرا لقرائتكم أجواء حماسية في مران المنتخب الأولمبي الصباحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد السويس ضمن برنامج الاعداد للبطولة بالعين السخنة.
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