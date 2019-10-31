شكرا لقرائتكم أجواء حماسية في مران المنتخب الأولمبي الصباحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الأولمبى مرانه الصباحي اليوم الخميس ضمن استعدادته لخوض نهائيات الأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ فى محاولة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وجاءت التدريبية قوية وحماسية للغاية بين جميع اللاعبين .

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب عقد اجتماعا عقب المران المسائي أمس، وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم أحمد حمدي وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفي شوبير، في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد السويس ضمن برنامج الاعداد للبطولة بالعين السخنة.