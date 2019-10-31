شكرا لقرائتكم الأهلى يصل الإمارات لإقامة معسكر خارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الأهلى منذ قليل إلى الإمارات بعد رحلة استغرقت قرابة الـ3 ساعات، لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام يخوض خلالها المارد الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدورى المتوقف حاليًا لارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد فى المعسكر لاعبى الأهلى الدوليين (أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.