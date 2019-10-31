شكرا لقرائتكم عقدة الديربي تطارد الاتحاد.. وتعيد ذكريات النصر وميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد مباريات الديربي في العالم هيمنة لفريق على الآخر ومحاولة مواصلة حرمان نظيره في المدينة من تذوق طعم النقاط الثلاث، فيما يسعى الأخير إلى كسر سلسلة الخسائر والتعادلات وبدء سلسلة خاصة به على غريمه اللدود.

ويلعب أهلي جدة ونظيره الاتحاد ديربي جدة يوم الخميس، في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخلالها سيسعى الأخير إلى فك عقدة استمرت 8 سنوات دون الفوز على نظيره الأخضر، وهي حالة تكررت بين ألد الخصوم في مباريات الديربي على مستوى العالم عبر التاريخ.

وخلال لقاءاتهما في "ديربي الرياض" حصل الهلال على أكثر عدد من النقاط أمام نظيره النصر، كما حرمه الانتصار لخمسة أعوام و11 مباراة متتالية منذ 2004 حتى 2009، فيما لم يحقق أزرق العاصمة الفوز لعامين متتاليين على النصر حتى الآن.

ويشهد ديربي "ديلا مادونينا" بين إنتر ميلان وأي سي ميلان عداوة شديدة منذ انطلاق الدوري الإيطالي، واستطاع خلالها الجانب الأزرق من مدينة الموضة إثبات هيمنته على نظيره، إذ حرم إنتر ميلان نظيره إي سي ميلان من الفوز عليه في فترتين مختلفتين، ففي الأولى لم يستطع الأخير الفوز على إنتر لثماني أعوام، 1930 – 1938، وفي 17 مباراة دورية متتالية، وعاد إنتر وفرض هيمنته في الخمسينات ولستة أعوام لتصل إلى 11 مباراة متتالية حينها. واستطاع ميلان في السبعينات حرمان نظيره الفوز لأربعة أعوام و10 مباريات تواليا جاءت بين أعوام 1975 و1979.

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ومنذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، بريمرليغ، تواجه أرسنال وتوتنهام في عدة لقاءات بالمباراة التي تعرف بـ"ديربي شمال لندن"، واستطاع "المدفعجية حرمان نظرائهم القادمين من ملعب وايت هارت لين من الفوز لعشرة أعوام منذ 2000 حتى 2010، وفي 20 لقاء.

وأثبت ريال مدريد علو كعبه على جاره أتلتيكو في فترتين مختلفتين، تعود الأولى إلى التسعينيات، حينها لم يستطع الأخير هزيمة نظيره لثماني سنوات، 1991 – 1999، قبل أن يكسر "الميرنغي" الرقم القياسي ويحرم "الروخيبلانكوس" من الفوز في 12 عاما ولـ23 مباراة متتالية، بين أعوام 2000 و2013.

ويعرف ديربي غلاسكو الأسكتلندية بـ"أولد فيرم" وخلال تاريخه شهد هذا اللقاء هيمنة لرينجرز على حساب سلتيك في أكثر من مناسبة، كلتاهما استمرتا لـ13 مباراة متتالية، الأولى تعود للعشرينيات الميلادية، 8 أعوام، والأخرى لموسم 1957 – 1958 حتى 1963 – 1964، فيما بات سلتيك الأقوى في لقاءات الأعوام الأخيرة، لحرمانه نظيره الفوز منذ عام 2011 حتى الآن.

وعلى الرغم من تفوق ريفربليت في الأعوام الأخيرة على نظيره بوكا جونيورز في مباراة "السوبر كلاسيكو"، إلا أن الأصفر والأزرق يملك أطول فترة بين الناديين منذ موسم 1985 – 1986، إذ حرم جاره طعم النقاط الثلاث لثماني مباريات دورية متتالية منذ موسم 1994 – 1995 حتى 1998 – 1999 ...