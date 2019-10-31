شكرا لقرائتكم قيمة "ثلاثي الأهلي" السوقية تفوق لاعبي الاتحاد "مجتمعين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق القيمة السوقية لثلاثة لاعبين من الأهلي جدة جميع لاعبي فريق الاتحاد، وذلك قبل مباراة الفريقين في ديربي جدة، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في تحديد قيمة اللاعبين والمدربين، فإن قيمة فريق الاتحاد السوقية تبلغ 22 مليون يورو و750 ألفا، مقابل 55 مليون يورو ونصف المليون للأهلي.

صورة جماعية للاعبي الأهلي قبل مباراة الحزم

ويتواجد ثلاثة لاعبين في صفوف الأهلي، تفوق قيمتهم جميع لاعبي الاتحاد مجتمعين، محليين وأجانب، هم جوزيف دي سوزا و دجانيني تفاريس وعمر السومة إذ تبلغ قيمتهم 29 مليون يورو.

جوزيف لاعب الأهلي

ويعتبر البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب خط الوسط، أغلى لاعب في ديربي جدة، حيث تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويعد ثاني أغلى لاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متعادلا مع النيجيري أحمد موسى، والأول مواطنه جوليانو لاعب النصر، ويتواجد جوزيف في المركز الـ 56 في ترتيب أغلى اللاعبين البرازيلين حول العالم، والـ 60 بالنسبة للاعبي خط الارتكاز عالميا.

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ووصل اللاعب البالغ "30 عاما" إلى قيمته الحالية، بعدما كان سعره 50 ألف يورو في 2008 مع نادي فاسكو دي غاما، حينما كان يبلغ الـ 19 ربيعا، وارتفعت قيمته بعد انتقاله في صيف 2018 قادما من فنربخشة التركي من 9 إلى 12 مليون يورو.

دجانيني مهاجم الأهلي

ويعد زميله دجانيني تفاريس، ثاني أغلى لاعب في الديربي بـ 9 ملايين يورو، وعقب انضمامه إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية 2018، ارتفعت قيمته مليونا يورو بعد موسم كامل قضاه مع أهلي جدة، علما أن أغلى لاعب في بلده الرأس الأخضر، والرابع على صعيد الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة

فيما ارتفعت أسهم عمر السومة وقيمته السوقية مع أهلي جدة بشكل مضاعف، ووصلت قيمة المهاجم الدولي السوري إلى 8 ملايين يورو بعد تألقه مع الفريق، ويعتبر ثالث أغلى لاعبي الديربي والخامس على مستوى الدوري، والأعلى في بلاده.

أليكساندر بريوفيتش

وشهدت قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري، حسب موقع "ترانسفير ماركت" تواجد 4 أسماء من أهلي جدة كأكثر الأندية تواجدا، من ضمنهم الظهير الأيسر لوكاس ليما "6 ملايين ونصف المليون يورو"، فين ضمت القائمة لاعبا واحدا من الاتحاد هو الصربي أليكساندر بريوفيتش "6 مليون يورو".