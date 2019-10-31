شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تجتمع بوزير الرياضة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتناقش اللجنة مع وزير الرياضة خلال الاجتماع كافة الموضوعات المتعلقة بتنظيم البطولة لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام، وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميًا.
يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
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