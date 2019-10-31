شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يعود للإسماعيلى بعد نهاية الإجازة ويقود المران الصباحى للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الاسماعيلى تدريباته الجماعية، صباح اليوم الخميس، لأول مرة منذ الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع، حيث كان البدلاء والمصابون يتدربون منذ الأحد الماضى تحت قيادة أدهم السلحدار، فيما قاد مران الدراويش الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق بعد عودته فجر اليوم برفقة معاونيه من صربيا بعد انتهاء إجازتهم.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.