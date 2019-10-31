شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا "تحت الاختبار" فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، وضع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى تحت الاختبار خلال المعسكر المقبل، الذى ينطلق 5 نوفمبر المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وأثار انضمام محمود كهربا للمنتخب التساؤلات بين الوسط الرياضى، وهو ما برره حسام البدري بأن انضمام محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي يأتى بسبب خبراته الدولية الكبيرة، موضحا أنه يسعى للاستفادة من خبراته مع المنتخب في المرحلة المقبلة.

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