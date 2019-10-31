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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رباعى الاسكواش قبل مواجهات نصف نهائى بطولة العالم للسيدات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
أما النصف الثانى من الدور نصف النهائي والذي تواجه فيه نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وحامل لقب بطولة العالم، هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 عالميا، فقد التقلى الثنائى فى مباراتين سابقتين فازت بهما نور الشربينى.
ونرصد مسيرة الرباعى المصرى الذى هيمن على المربع الذهبى فى نصف نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش في الانفوجراف التالى..
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