شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رباعى الاسكواش قبل مواجهات نصف نهائى بطولة العالم للسيدات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تمام السابعة والربع مساءً يتجدد اللقاء بين ثنائى وادى دجلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش والتى تواجه زميلتها العنيدة نوران جوهر، المصنفة الخامسة، فى نهائي مبكر لبطولة كأس العالم لسيدات الاسكواش والتي تستصيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

رنيم الوليلي ونوران جوهر سبق والتقيا فى 15 مواجهة، فازت المصنفة الأولى 11 مرة فيما فازت نوران فى 4 مناسبات، وكانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الثنائى قد انتهت بفوز نوران على حساب رنيم.

أما النصف الثانى من الدور نصف النهائي والذي تواجه فيه نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وحامل لقب بطولة العالم، هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 عالميا، فقد التقلى الثنائى فى مباراتين سابقتين فازت بهما نور الشربينى.

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ونرصد مسيرة الرباعى المصرى الذى هيمن على المربع الذهبى فى نصف نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش في الانفوجراف التالى..