لجنة الكرة النسائية تختار 16 لاعبة من الصعيد للانضمام للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة الكرة النسائية بـ اتحاد الكرة جولتها فى الصعيد ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم التابع لوزارة الشباب والرياضة. وزارت اللجنة محافظة بنى سويف فى آخر جولات اللجنة، واستضاف مركز شباب المدينة شرق مهرجان 1000 بنت 1000 حلم بمشاركة 120 لاعبة وتم انتقاء 16 لاعبة لوضعهن تحت الاختبار خلال الفترة المقبلة للوقوف على مستواهن بشكل جيد. وكان ضمن الحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتورة سونيا عبدالوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة وضمت اللجنة اعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد ورحاب ممدوح المدير الادارة وميريت سعيد إدارى. Advertisements وعقب انتهاء المهرجان حرص الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على استضافة أعضاء اللجنة بالجامعة وعقد جلسة مع سحر عبدالحق وتم الاتفاق على تنظيم مهرجان رياضى بمناسبة عيد المحافظة، يتخلله نشاط كرة نسائية وأيضا الاشتراك بدورى الجامعات بفريق يمثل جامعة بنى سويف. كما تم التنسيق من أجل إقامة الأوليمبياد الجامعية فى بنى سويف فى فترة إجازة نصف العام.

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