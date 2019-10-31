شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات بدنية شاقة فى المران الصباحى للمنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته الصباحية القوية ضمن استعدادته لخوض نهائيات الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 فى محاولة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وجاءت التدريبية قوية وحماسية للغاية بين جميع اللاعبين.



تدريبات المنتخب الاوليمبى

وكان الجهاز الفنى للمنتخب عقد اجتماعا عقب المران المسائى أمس، وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم أحمد حمدى وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفى شوبير، فى الوقت الذى فضل محمد صادق الاستمرار.



تدريبات شاقة

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السويس ضمن برنامج الإعداد للبطولة بالعين السخنة.

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جانب من المران الصباحى



تدريبات شاقة



لاعبو المنتخب الاوليمبى