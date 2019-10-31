شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يتنازل للزمالك عن 300 ألف جنيه من المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة الحالى ولاعب الزمالك السابق على 500 ألف جنيه من مسئولى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية للتنازل عن الشكوى التى قدمها اللاعب من قبل ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان يحق لمكى الحصول على 800 ألف جنيه من قبل النادى الأبيض، ووافق اللاعب على التنازل عن 300 ألف جنيه والحصول على باقى المبلغ.

وتنازل مكى عن الشكوى التى تقدم بها من قبل ضد القلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بعدما أنهى كل الإجراءات مع مسئولي النادى فى وجود المحامية الخاصة به.