شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يتنازل للزمالك عن 300 ألف جنيه من المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر
وكان يحق لمكى الحصول على 800 ألف جنيه من قبل النادى الأبيض، ووافق اللاعب على التنازل عن 300 ألف جنيه والحصول على باقى المبلغ.
وتنازل مكى عن الشكوى التى تقدم بها من قبل ضد القلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بعدما أنهى كل الإجراءات مع مسئولي النادى فى وجود المحامية الخاصة به.
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