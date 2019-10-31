شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يمثل الزمالك فى انتخابات الهوكي والبلياردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك تكليف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادى، بتمثيل الأبيض فى الجمعية العمومية للهوكي وكذلك البلياردو المقرر لهما اليوم، حيث تعقد حاليا عمومية الهوكى لمناقشة الميزانية واعتماد خطة النشاط، فضلا عن إجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعضو الاتحاد السابق، وشريف كمال نائب رئيس الاتحاد بعدما تقدم باستقالته مؤخرا من أجل التقدم على الرئاسة.

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بينما يتنافس على مقعدى العضوية الشاغرين فى ظل استقالة كمال ودعبس كل من، رامى محمد بدر لاعب سموحة السابق وعلاء محمد صديق لاعب الشرقية للدخان السابق وطارق عبد الرحمن وطارق الجمال وعادل خيرت وعصام عبد الرحمن ومحمد السيد.

وتقدم هانى حمودة الرئيس السابق باستقالته من مجلس الإدارة لاختلاف فى وجهات النظر منذ شهر رمضان الماضى، ليتولى نائبه شريف كمال أعمال الرئيس قبل أن يتقدم باستقالته هو الأخير من أجل التقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس.