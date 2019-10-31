- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تقى هشام بطلة الكاراتيه: بحب الرسم والشعر والكب كيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى تقى هشام لاعبة منتخب الكاراتيه فكان معها الحوار التالى..
تقى هشام
-بحب الرسم بس طبعا إمكانياتى محدودة.. وكتابة الشعرما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟
حاجات كتير بعرف اطبخها لكن الأكتر الحلويات خاصة الكب كيك.
تقى خلال إحدى البطولات
-تامر حسنى طبعا
من مطربك المفضل؟
الهضبة عمرو ديابلو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
الصراحة مفيش حاجة تانية بفكر فيها لأني كنت بتمنى أكون اللى أنا فيه دلوقتي الحمد لله
بطلة الكاراتيه
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
على حسب الموقف.. وطالما لم يقترب منى لن أستخدم العنف.. ولكن إذا تطور الأمر فسيكون العنف هو الحل.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بحب الفورمال أكتر، والفساتين على حسب المكان والمناسبة.
تقى و الشوى
لو شريك حياتك طلب منك تسيبى الرياضة هتوافقى ولا لأ؟
لا طبعا حاجة مستحيلة لأن الرياضة بالنسبة لى حاجة أساسية فى اليوم.
تتمنى الشخص اللى هترتبطى بيه رياضى أم لا؟
هو أنا حرفيا مش بفكر فى كده خالص بس لما يكون رياضى هيكون عارف حياتى ويقدرها أكتر.
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. تقى هشام بطلة الكاراتيه: بحب الرسم والشعر والكب كيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.