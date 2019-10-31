شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تقى هشام بطلة الكاراتيه: بحب الرسم والشعر والكب كيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى تقى هشام لاعبة منتخب الكاراتيه فكان معها الحوار التالى..



تقى هشام

-بحب الرسم بس طبعا إمكانياتى محدودة.. وكتابة الشعر

حاجات كتير بعرف اطبخها لكن الأكتر الحلويات خاصة الكب كيك.



تقى خلال إحدى البطولات

-تامر حسنى طبعا

من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

الصراحة مفيش حاجة تانية بفكر فيها لأني كنت بتمنى أكون اللى أنا فيه دلوقتي الحمد لله

Advertisements



بطلة الكاراتيه

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

على حسب الموقف.. وطالما لم يقترب منى لن أستخدم العنف.. ولكن إذا تطور الأمر فسيكون العنف هو الحل.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الفورمال أكتر، والفساتين على حسب المكان والمناسبة.



تقى و الشوى

لا طبعا حاجة مستحيلة لأن الرياضة بالنسبة لى حاجة أساسية فى اليوم.

تتمنى الشخص اللى هترتبطى بيه رياضى أم لا؟

هو أنا حرفيا مش بفكر فى كده خالص بس لما يكون رياضى هيكون عارف حياتى ويقدرها أكتر.