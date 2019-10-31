كلوب يُهدد بالانسحاب من كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

هدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" رغم تأهل فريقه إلى دور ربع النهائي.

وحقق نادي ليفربول فوزاً مثيراً على نظيره أرسنال مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة (5-5) والانتصار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4).

وأكد المدرب الألماني أنه يواجه مشكلة في موعد ربع نهائي كأس "كاراباو" بسبب تزامنه مع مشاركة ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية.

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ويشارك ليفربول في كأس العالم للأندية المقامة في قطر باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا، بدءًا من الدور نصف النهائي في الـ18 من ديسمبر.

وقال كلوب بعد المباراة: "إذا لم يتمكنوا من إيجاد الوقت المناسب لنا لخوض تلك المباراة، ولا أقصد أن تُلعب في الكريسماس في الساعة الثالثة فجرًا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من اللعب".

وأضاف: "نأمل أن يبدأوا الآن في العثور على حل، أعتقد أن ذلك أمر عادل، هذه المشكلة واضحة الآن، لن نكون ضحايا تلك المشكلة".

واختتم كلوب تصريحاته: "لقد لعبنا تلك المباراة ورغبنا في الفوز وحققنا ذلك، إذا لم يتمكنوا من إيجاد الميعاد المناسب لنا، فلن نتمكن من اللعب في الجولة التالية وسيتأهل خصمنا".