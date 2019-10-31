معسكر الإمارات.. الأهلي يصطحب 25 لاعبًا.. ومتولي ونيدفيد ضمن البعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

غادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، القاهرة في العاشرة صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى الإمارات استعدادًا لخوض معسكر يستمر لمدة أسبوع خلال فترة توقف الدوري.

واصطحب الفريق 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم بمدينة دبي في الإمارات.

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ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتحقيق أقصى استفادة من خلال المعسكر الخارجي الذي يركز فيه على الجانب الفني والمعنوي.

من ناحية أخرى جاء قرار الجهاز الفني باضطحاب كريم وليد "نيدفيد" ومحمود متولي إلى الإمارات، ليستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن معسكر الأهلي يأتي في ظل توقف مسابقة الدوري؛ نظرا لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١)، وارتباط المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.