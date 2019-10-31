"سنفعل مثل بايرن ميونيخ".. الزمالك يوضح مصير محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه تلقى عرضًا شفويًا من أجل شراء عقد مدافع الفريق الأبيض محمود علاء في الصيف الماضي.

أمير مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "مساء الأنوار" :"رفضنا في الصيف الماضي بيع محمود علاء نظرًا لعدم وجود بدائل متاحة في هذا التوقيت بجانب ضغط المباريات".

وأضاف: "لا بد من إيجاد البديل من أجل بيع أي لاعب، لكن على الجمهور أن يدرك أننا قد نبيع أي لاعب من الفريق كل موسم".

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وتابع: "صحيح أن الجماهير تريد أن تحافظ على نجوم الفريق لكن عليهم أن يدركوا أيضًا أننا لا نرغب في رحيلهم".

وفسّر أمير مرتضى تصريحاته: "اللاعبون يتلقون عروضًا مغرية، الأمر الذي يجعلنا نفكر في بيعهم نظرًا لعدم قدرتنا على المساواة مع هذه العروض، وهذا ما فعله بايرن ميونيخ مع النجم الكولومبي جاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد نظرًا لراتبه الكبير".

وأنهى: "ليس ضروريًا أن نحسن رواتب عقود اللاعب كل فترة، محمود علاء على سبيل المثال جاء الزمالك نجمًا على عكس محمد عبدالغني الذي يحتاج لتعديل عقده نظرًا؛ لأنه قادم من فريق درجة ثانية".