قرعة كاراباو.. صدام "مصري" بين ليفربول وأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجريت منذ قليل قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، والتي أسفرت عن مواجهة بنكهة مصرية تجمع بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وأستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وتأهل إلى منافسات ربع النهائي كل من مانشستر سيتي - حامل اللقب-، ليفربول، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ليستر سيتي، كولشيستر يونايتد، إيفرتون وأوكسفورد يونايتد.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة أوكسفورد يونايتد، بينما يلتقي ليفربول مع أستون فيلا

وجاءت باقي المواجهات كالآتي:

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أوكسفورد يونايتد x مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد x كولشيستر يونايتد

أستون فيلا x ليفربول

إيفرتون x ليستر سيتي

ومن المقرر أن تقام المباريات في السادس عشر من ديسمبر المقبل.