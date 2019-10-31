أمير مرتضى يتحدث عن تعاقدات يناير.. وبند إعادة المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن سياسة التعاقدات ستختلف منذ تولي الصربي ميتشو القيادة الفنية للأبيض.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عبر برنامج "مساء الأنوار" والمذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" :"منذ تولي ميتشو واتفقنا معه على أننا سنلجأ للناشئين في الموسم المقبل".

وتابع :"هدف الاعتماد على الناشئين من أجل عدم اللجوء للتعاقدات بشكل مستمر".

وأوضح نجل رئيس الزمالك خلال تصريحاته، أن الفريق يعاني من بعض النواقص مشيرًا إلى أن النادي لا يتمتع بعقد أكثر من صفقة في يناير نظرًا لأحقية النادي الأبيض في قيد لاعب واحد بالقائمة الأفريقية.

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وعن هذا قال، أوضح أمير مرتضى :"لم نتحدث عن التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، الموسم انطلق منذ فترة قريبة لكن لا نمتلك فرصة التعاقد أكثر من لاعب بسبب القائمة".

وأشار :"سنقوم بقيد محمد أوناجم في القائمة الأفريقية ولهذا سيتواجد مقعد واحد لإغلاق القائمة".

ونوّه المشرف على فريق الكرة بالزمالك أن إدارة ناديه قد تتجه لإعادة بعض المعارين خاصة أن هناك بنود في عقودهم يتيح للنادي بإعادتهم.

وأنهى :"نفكر في إعادة معروف يوسف من المقاولون العرب خاصة أننا نعاني في مركز الوسط لكن ما يعيق عودته هو عدم وجود مكان للاعب أفريقي في القائمة".