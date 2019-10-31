المنتخب الأولمبي يواصل التدريبات...ورحيل المستبعدين

واصل المنتخب الأولمبي تدريباته الصباحية القوية ضمن استعدادته لخوض نهائيات الأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في محاولة

لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد عقد اجتماعا عقب المران المسائي أمس وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدين

من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم احمد حمدي واحمد ايمن وناصر منسي ومصطفي شوبير في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار ..ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب ستاد السويس.