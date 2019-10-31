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واصل المنتخب الأولمبي تدريباته الصباحية القوية ضمن استعدادته لخوض نهائيات الأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في محاولةلرفع معدلات اللياقة البدنية.
وكان الجهاز الفني للمنتخب قد عقد اجتماعا عقب المران المسائي أمس وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدينمن القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم احمد حمدي واحمد ايمن وناصر منسي ومصطفي شوبير في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار ..ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب ستاد السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يواصل التدريبات...ورحيل المستبعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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