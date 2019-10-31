وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة التسامح العربية للجامعات

في اليوم الأول من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة قدم الصالات بالعاصمة الاماراتية " أبو ظبي" .

جاء ذلك بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الاماراتي والرئيس الفخري للإتحاد العربي للرياضة الجامعية، وسعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وصبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية .

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة الافتتاحية لبطولة التسامح العربية للجامعات لكرة قدم الصالات التي جمعت منتخبي مصر والسعودية وانتهت بفوز منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ضمن

أجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لعام 2019 بمناسبة عام التسامح منتخبات 14 دولة عربية هم "مصر ، السعودية ، الامارات ، الاردن ، عمان ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، لبنان ، اليمن ، تونس ، الجزائر ، السودان ، الكويت" ، وتستمر حتى 7 نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن بطولة التسامح العربية للجامعات بالإمارات ترسخ للأخوة التي تجمع الدول العربية في شتى المجالات ومنها الرياضية، مشيراً إلى الحرص على تنفيذ فعاليات واحداث شبابية ورياضية عربية مشتركة على مدار العام لتبادل الثقافات والحوار

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، وتعزيزا لأواصر الود والتعاون بين البلدان العربية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لجميع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على التعاون المثمر مع مصر في مختلف القطاعات.

وفى سياق أخر ،قام الدكتور أشرف صبحي بزيارة ميدانية لنادي بني ياس الاماراتي وافقه خلالها كل من اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي ، مرعي الجعبري المدير التنفيذي لشركة بني ياس للاستثمار ، ومحمد سهيل المدير العام للنادي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالنادي وستاد بني ياس، متطلعا لمزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ صباح أمس الأربعاء بحضور مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والمقرر إقامته بمحافظة السويس بمصر يوم 27 ديسمبر من العام الجاري، وتختتم الزيارة مساء اليوم الخميس.