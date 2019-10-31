اليوم.. 6 مواجهات في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري

تنطلق 6 مواجهات قوية عصر اليوم الخميس، بدوري المظاليم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري. ويستضيف فريق المنصورة نظيره سماد أبو قير بينما يحل فريق بلدية المحلة ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء. في حين يستضيف فريق دمنهور نظيره بيلا. Advertisements ويحل فريق الاوليمبي ضيفاً على فاركو. بينما يستضيف فريق دكرنس نظيره مالية كفر الذيات. والي جانب يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الحمام. وتقام جميع المبارايات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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