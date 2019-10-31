اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه بيروت في نهائي البطولة العربية للسلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري نظيره بيروت مساء اليوم الخميس في نهائي البطولة العربية رالتي تستضيفها جمعية سلا المغربية. ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة من مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة ابو ظبي القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة ابو ظبي الرياضية 2 . تأهل الاتحاد إلى النهائى بعد التغلب على المنستيرى التونسى فى قبل نهائى البطولة ، بنتيجة 79/86 ، بينما تأهل بيروت بالفوز على سلا المغربى . ، بينما تأهل بيروت بالفوز على سلا المغربى . جدير بالذكر كان يشارك في البطولة فريق الجزيرة المصري وودعها علي يد الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي. ويسعي احمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد للتويج باللقب للمرة الثاني علي التوالي بعدما توج بها في الموسم الماضي.

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