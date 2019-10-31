غدًا.. ناشئو الأهلي في مواجهة المقاولون ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مع ضيفه المقاولون العرب الساعة الواحدة ظهر غد الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.
يدخل الأهلي مباراة المقاولون العرب بمعنويات مرتفعة وطموح قوي من أجل تحقيق الفوزالثالث على التوالي ومواصلة الانتصارات، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية علي فريق 15 مايو بنتيجة ٩ - ١.
ويمتلك الأهلي في رصيده ٦ نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين على مركز شباب الأميرية ٧- صفر وعلى ١٥ مايو ٩ - ١، مسجلاً ١٦ هدفاً مقابل هدف واحد في مرماه، علماً بأنه لم يلعب في الجولة الثانية، لأن مجموعته تضم ١١ فريقاً، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.
ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيبًا، وناجح أبو زهرة إخصائي التدليك.
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