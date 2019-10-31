شباب الأهلي يواصل صدارة ترتيب دوري الجمهورية

واصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ تربعه على صدارة ترتيب دوري الجمهورية، بعد مرور ٩ جولات من الموسم، وذلك بعد فوزه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأربعاء.
ورفع فريق الاهلي ٩٩ رصيده إلى ٢٣ نقطة من ٩ مباريات، بعد فوزه في ٧ مباريات والتعادل في مباراتين ودون أية هزيمة، ليظل منفرداً بصدارة الترتيب، بفارق ٣ نقاط عن أقرب منافسيه فريقيبيراميدز والإسماعيلي.
ومن المركز الرابع وحتى السابع تتساوى فرق إف سي مصر وأسوان وطلائع الجيش وإنبي على الترتيب برصيد ١٥ نقطة، ثم يأتي الزمالك في المركز الثامن برصيد ١٣ نقطة، وخلفه الإنتاج الحربي تاسعاً برصيد ١٢ نقطة، ثم حرس الحدود عاشراً برصيد ١١ نقطة.
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