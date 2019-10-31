اخبار الرياضه

محمود متولي وكريم نيدفيد في معسكر الإهلي بالإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد، ضمن البعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمرحلة ما

بعد توقف مسابقة الدوري العام.

ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته

قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي وكريم نيدفيد في معسكر الإهلي بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا