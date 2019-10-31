اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد، ضمن البعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمرحلة مابعد توقف مسابقة الدوري العام.
ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالتهقبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.
وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي وكريم نيدفيد في معسكر الإهلي بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.