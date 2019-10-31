محمود متولي وكريم نيدفيد في معسكر الإهلي بالإمارات

اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد، ضمن البعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمرحلة ما

بعد توقف مسابقة الدوري العام.

ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته

قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع.