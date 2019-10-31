غدًا.. براعم الأهلي يلتقي السكة الحديد

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ مع فريق السكة الحديد غداً الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الرابعة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

ويسعى أهلي ٢٠٠٦ لمواصلة عروضه الجيدة، خاصة بعد فوزه الكبير في المباراة الماضية على فريق شباب عرب الحصن بسداسية نظيفة، لذلك يدخل مباراة الغد بهدف تحقيق

فوز جديد واضافة ثلاث نقاط اخري إلي رصيده.

وكان أهلي ٢٠٠٦ قد فاز اعتباريا في الجولة الأولى بهدفين دون رد على فريق مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، وتأجلت مباراة الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة، وفاز على شباب عرب الحصن

٦ - صفر، ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط، مسجلاً ٨ أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف.

يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديراً فنياً وأحمد جمال مدرباً للفريق ومحمد سعد مدرباً مساعداً وعلى خليل مدرباً لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيبا وأحمد فؤاد إدارياً وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.