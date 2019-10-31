اليوم.. 4 مواجهات قوية بالدوري الإماراتي

تعود مباريات الجولة السادسة اليوم من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" حيث تقام 4 مباريات قوية تسعي خلالها الفرق لأن تكون المواجهات تعويض وتدارك لما فات خلال الجولات الماضية.

حيث تقام مساء اليوم مباريات: شباب الأهلي وعجمان، اتحاد كلباء مع بني ياس، الشارقة مع الفجيرة، وفي الختام لقاء الوصل مع حتا.

شباب الأهلي وعجمان:

يستعد شباب الأهلي لملاقاة نظيرة عجمان علي استاد "راشد" بدبي في الرابعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي"، حيث يسعي كلاً منهما لمصالحة الجماهير عقب هزيمتهما بالجولات الماضية وتراجعهم بترتيب جدول الدوري.

حيث يدخل "فرسان دبي" المباراة وفي حوزته 10 نقاط نظير 5 مباريات ونزوله من المركز الثاني إلي الثالث عقب خسارته في الجولة السابقة من النصر بهدف دون رد، لتشعر الجماهير بالقلق في ظل المنافسة القوية علي صداره الدوري حيث أن الأمر لايتحمل أي خسارة.

أما عجمان فقد أكمل استعداداته لمواجهه شباب الأهلي عقب أنهاء تدريباته أمس، حيث يسعي الفريق للعودة وحصد المزيد من النقاط خاصة بعد أن وقف رصيده إلي 7 نقاط منذ الجولة الثالثة.

اتحاد كلباء وبني ياس:

يسعي اتحاد كلباء ومضيفه بني ياس للفوز من أجل حصد النقاط والوقوف بقوة في منافسات الجولة السادسة دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" عندما يلتقيان اليوم علي ملعب الاتحاد بالساحل الشرقي في الرابعة مساء.

ويأمل فريق النمور صاحب الأرض والجمهور لأستعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلاقها في أخر مواجهة له الأحد الماضي أمام الجزيرة بنتيجة 3-2، حيث يحتل اتحاد كلباء المركز 13 برصيد 3 نقاط حصل عليهم من فوزه علي الفجيرة مع تعرضه لأربعة هزائم متتالية، كما تلقي الفريق خبراً ساراً قبل خوض اللقاء عقب قبول لجنة الانضباط الاستئناف الذي قدمه كلباء لألغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها حارس الفريق جمال السراح عقب مواجهة الجزيرة الماضية.

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أما بني ياس فيأمل لتحقيق الفوز اليوم عقب تعادله أمام خورفكان بالجولة السابقة بنتيجة 1-1 ووقفه عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

الشارقة والفجيرة:

يستعد فريق الشارقة لملاقاة نظيرة الفجيرة في السادسة إلاربع مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" حيث يدخل الفريقان اللقاء بشعار

"التعويض والعودة".

حيث يتطلع الشارقة عودته للانتصارات عقب تعادله بالجولة الماضية مع حتا بنتيجة 2-2، بينما يدخل عبد العزيز العنبري المباراة مطمأناً بأكتمال صفوفه مما يجعل كل الخيارات أمامه للحفاظ علي الصدارة التي يحتلها حتي الأن برصيد 13 نقطة.

أما الفجيرة فيتطلع لغلق الهزيمة الصعبة وتعويض الخسارة التي تعرض لها بالجولة السابقة أمام العين بنتيجة 1- 7 والتي كانت حديث الجميع بالفترة الماضية، حيث يأمل بوقرة لتجنب الهزيمة الثانية له علي التوالي في مباراة الشارقة.

الوصل وحتا:

يلتقي فريقاً الوصل وحتا اليوم علي ملعب زعبيل في السادسة إلاربع مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي"، في مباراة يطمح بها صاحب الأرض والضيف للتأكيد علي قوتهم خاصة بعدما تمكن "الإمبراطور" من تحقيق الفوز الأول له في الجولة السابقة أمام الظفرة، بينما تمكن "الإعصار" من التقدم علي الشارقة وكاد أن يفوز عليه لولا أفاقته بالنهاية وعودته لمجريات اللقاء.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات عالية عقب فوزه الأخير علي الظفرة بنتيجة (3-1) واحتلاله المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، كما أكد لورينت ريجيكامب مدرب الفريق أنه كان بحاجة لهذا الفوز خاصة بعد تعرضه لأوقات عصيبة وهذا مادفعهم لتقديم مباراة قوية.

كما استأنف حتا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط تدريباته عقب مباراة الشارقة الماضية، حيث أن مباراة العين والشارقة كان لهم أهمية كبيرة وأصبح اللاعبون لهم ثقه مرتفعة لتقديم الأفضل في الفترة القادمة.