رياضة | اعتراف مثير من رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف مثير من رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، على الاعتراف بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام جنوى، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا سعيد للغاية بالفوز، كانت مباراة صعبة جدًا ضد فريق منظم بشكل جيد، لكن يوفنتوس حاول حتى النهاية".

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وأضاف "لقد تمكنا من تحقيق الفوز من خلال هدفي الذي جاء في نهاية المباراة وذلك لأننا كنا نريد الفوز".

وقاد رونالدو فريقه لفوز قاتل بالثواني الأخيرة بعدما سجل هدف الانتصار من ركلة جزاء بالدقيقة 96، ليفوز اليوفي بنتيجة (2-1).

وأكمل رونالدو:"الصعوبات؟ بمرور الوقت كنا نشعر ببعض القلق، لأننا كنا نعرف أننا في المركز الثاني بجدول الترتيب ولابد من الفوز.. كان لدي خوف بسيط لكننا سعينا لتحقيق الفوز حتى صافرة النهاية".