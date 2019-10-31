رياضة | حارس الأهلي يكشف عن رسالة كافاني وسواريز بعد تألقه في المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يكشف عن رسالة كافاني وسواريز بعد تألقه في المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 رفقة منتخب مصر.

وقال الشناوي خلال تواجده بالأمس ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "شاركت في مباريات كثيرة وأنا مصاب، ولعبت مباراة البرتغال الودية في مارس 2018 وأنا أعاني من شد في عضلة السمانة".

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وأضاف: "كافاني وسواريز ثنائي أوروجواي جاءا لي بعد انتهاء المباراة في كأس العالم وصافحاني وقالا لي إنني لعبت مباراة جيدة ولم نتحدث في أكثر من ذلك، ولم أصدق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها، عندما أخبرني بأنني رجل المباراة".

وواصل: "لا صحة لما تردد عن وجود تسيب في معسكر المنتخب بالشيشان أثناء المونديال، وصدمة الأهداف الثلاثة أمام روسيا في وقت قصير وراء خسارتنا اللقاء".

وكان محمد الشناوي قد شارك أساسيًا مع منتخب مصر في مباراتي أوروجواي وروسيا بالمونديال في حين حرس عصام الحضري عرين الفراعنة أمام السعودية في اللقاء الأخير بالمجموعة.