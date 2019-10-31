رياضة | جهاد جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنه حكام بالاتحاد الأفريقى الدولى المونديالي جهاد جريشة حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى تصفيات أمم أفريقيا بالجوله الأولى، وتقام المباراة بالعاصمة السنغالية داكار يوم 13 نوفمبر المقبل.

ويعاون جريشه في اللقاء تحسين أبو السادات مساعد اول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكم رابع.

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وتقع السنغال فى المجموعة التاسعة مع كلا من الكونغو وغينيا بيساو وأيسواتيني.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأسفرت القرعة عن 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع منتخبات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة ليكون قوام البطولة 24 منتخبا.