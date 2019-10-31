رياضة | الحرب تشتعل.. صراع ثلاثي بين عمالقة أوروبا لضم خليفة سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل.. صراع ثلاثي بين عمالقة أوروبا لضم خليفة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل بدخول عملاقي الدوري الإنجليزي، في صراع شرس مع برشلونة لضم خليفة الأوروجوياني لويس سواريز.

ودخل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ضمن دائرة الأندية المهتمة بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الموسم المقبل، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مؤخرا مع النيترازوري.

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ووفقا لموقع "لو10 سبورت" الفرنسي، فأن قطبا مانشستر وضعا مارتينيز ضمن أولوياتهم في أجندة التعاقدات للموسم المقبل.

وتابع الموقع الفرنسي، أن برشلونة سيواجه صراع شرس من ثنائي مانشستر للفوز بخدمات مارتينيز، والذي يعول عليه كثيرا ليكون خليفة سواريز في كامب نو.