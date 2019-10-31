رياضة | ليفربول يصارع برشلونة ودورتموند على خليفة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصارع برشلونة ودورتموند على خليفة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو ليفربول لحسم صفقة قوية، بالتعاقد مع خليفة محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

ويسعى الريدز لضم الشاب فران توريس نجم فريق فالنسيا، ويجد ليفربول منافسة قوية من جانب برشلونة وبوروسيا دورتموند على صفقة إسبانية.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عقد الإسباني ينتهي داخل "ميستايا" في يونيو عام 2021، ويسعى الريدز لحسم الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

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ويسعى الريدز لضم اللاعب الشاب تحسبًا لرحيل محمد صلاح الذي يلعب في نفس المركز، مع وجود شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله لأكثر من نادي من بينهم عملاقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة أو يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويبلغ توريس من العمر فقط 19 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي فالنسيا قبل عامين في 2017، شارك خلالهم في 43 مباراة وسجل هدفين.